Серьезное ДТП в Мурманске: столкнулись "ВАЗ" и Renault, есть пострадавший

Все обстоятельства ДТП уточняются. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Утро 13 сентября в Мурманске ознаменовалось ДТП, в котором пострадал пожилой северянин.

- В 10.25 в районе дома №44 по улице Кирова произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и Renault. В аварии пострадал водитель отечественного авто, которого доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. На месте работает экипаж ГИБДД, все полные обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Как отметил в соцсетях очевидец аварии, мужчину спала "копейка", которая отслужила ему целых 48 лет.

- У дедушки были жалобы на левую сторону туловища. Его вытащили и на остановке посадили до прибытия "скорой". Приехала жена его, отвезли ее к пострадавшему на личном транспорте в больницу, - поделился в паблике "Мурманск ДТП ЧП" мурманчанин Слава Галикеев.

Напомним: появилось видео с места массового ДТП под Мончегорском, где столкнулись 11 машин. Цепочка аварий на трассе Р-21 "Кола" случилась из-за сильного тумана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Кандалакше: у путепровода столкнулись два автомобиля. Как сообщают в соцсетях, одним из участников аварии стала машина ДПС (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru