Завершены поиски жителя Гаджиево, который уехал в лес на автомобиле

Тело мужчины нашли в лесу. Фото: vk.com/murmanspas51

Все чаще в Мурманской области пропадают северяне, отправившиеся за грибами или на рыбалку. И не всем из них, к сожалению, удается вернуться домой. Так, 13 сентября пропал 55-летний житель Гаджиево Олег Кульман, который уехал в лес на автомобиле. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

- 14 сентября тело северянина было обнаружено в лесном массиве в районе автоподъезда к Гаджиево. Следствием установлена личность мужчины - местный житель, 1964 года рождения. По предварительным данным, без признаков насильственной смерти. СУ Следственного комитета России по Мурманской области проводит процессуальную проверку, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Что же стало причиной смерти Олега Кульмана, предстоит выяснить следователям.

Напомним: мурманские спасатели нашли тело рыбака, который пропал с собакой на Умбозере. Погибшего обнаружили в водоеме, примерно в трех километрах от лодки.

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