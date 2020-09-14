Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда откроют границу с Финляндией

Попасть в Финляндию все еще непросто. Фото: unsplash.com

Пока коронавирус не дремлет, многие страны сохраняют свои границы закрытыми, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Тем не менее, россияне уже могут путешествовать в Турцию, Марокко, Великобританию и некоторые другие государства.

А что насчет Финляндии? Для жителей Мурманской области страна озер и лесов представляет особый интерес, так как ее границы находятся под боком. Но, к сожалению, въезд в скандинавский уголок все еще остается закрытым. По крайней мере, на ближайшее время.

- Правительство Финляндии приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией. Въезд запрещен более чем на месяц, до 18-го октября. Следующее рассмотрение данного вопроса состоится уже ближе к новой дате, - сообщили в посольстве Финляндии в России. - Определяющим фактором в снятии ограничений являются безопасность и здоровье людей, и они являются приоритетными во всех обстоятельствах. Поэтому сейчас мы не можем дать ответ на вопрос о том, когда возобновится обычное туристическое движение через границу.

Подробную информацию об ограничениях и порядке въезда в страну можно узнать на официальном сайте пограничной охраны Финляндии.

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