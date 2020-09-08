Ситуация с коронавирусом в Мурманске: разрешен ли въезд в Финляндию жителям Мурманской области

Попасть в Финляндию все еще сложно. Фото: unsplash.com

Из-за коронавируса Финляндия, как и многие другие страны, закрыла свои границы, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Но хоть ковид немного и поутих в Заполярье, и людей заражается гораздо меньше, въезд в одну из ближайших стран Скандинавии для жителей Мурманской области остается закрыт.

- Ограничения на пересечение внешней границы Финляндии, то есть границы с Россией, и на въезд из других третьих стран сохраняются. Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в стране, - сообщили на официальном сайте Посольства Финляндии в России.

Попасть в страну озер можно, но сложно. Въезд разрешен россиянам по неотложным делам - рождение собственного ребенка, тяжелая болезнь близкого родственника, собственная свадьба. Полный список тех категорий граждан, кто имеет право отправиться в Финляндию, несмотря на пандемию, опубликован на сайте Пограничной охраны Финляндии.

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