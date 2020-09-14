В Мурманской области спасли котенка, которого чуть не утащила лиса

Малышу очень повезло встретить неравнодушных автомобилистов. Фото: скрин

Чудесная история спасения произошла в Мурманской области на минувших выходных - неравнодушные местные жители уберегли от неминуемой гибели маленького котенка, которого чуть не утащила в лес лиса.

- Котику невероятно повезло. Вечером 12 сентября, около 10 часов, от Ревды в сторону Ленинградской дороги ехал автомобиль, в котором сидели девушка Оксана и ее муж. Было темно, моросил дождь, и, по чистой случайности, в свет фар попала лиса. Она кралась через дорогу к чему-то маленькому, не обращая внимания на машину. Люди сперва приняли цель хищницы за лисенка, но, подъехав ближе, увидели котенка, - рассказали в приюте для бездомных животных в Полярных Зорях "Островок". - Малыш был так напуган, что даже не пытался убежать, а только стоял, выгнувшись дугой. Лиса подкрадывалась к пушистику, чтобы схватить и утащить в лес, и не испугалась даже людей! Она убежала только когда ее прогнали громкими криками, а котенок остался стоять на дороге. Люди без раздумий забрали малыша и уехали.

Котенок оказался чистеньким, очень испуганным и голодным. В руки своим спасителям дался сразу, мурча и мяукая одновременно. Северяне как можно скорее написали о своей находке в группу приюта в соцсетях.

Котейку забрали в "Островок" и назвали Мирой. Ее осмотрели, накормили и посадили на карантин. Пушистик громко кричит и все время просится на руки. Когда Мира придет в себя и пройдет адаптацию, ей будут искать хороший дом.

Если малышку все-таки кто-то потерял, просят писать в личные сообщения Ольге Молоковой.

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