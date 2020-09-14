Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 сентября 2020 года составило 185 человек

Коронавирус одолевает северян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в последнее время поубавил темпы - количество заражений опасной инфекцией в Мурманской области снизилось. Но, несмотря на это, число жертв неизменно растет. По последним данным оперативного штаба, в регионе скончались от COVID-19 185 человек. Два новых летальных исхода добавились за минувшие сутки. Подробности о них - пол, возраст, сопутствующие заболевания - пока что не уточняются.

Всего в Кольском крае инфицированы 13 764 человека. Больше всего заболевших приходится на Мурманск - 7654. На втором месте - Белокаменка, где коронавирус обнаружили у 2319 северян. Тройку замыкает Североморск с результатом в 1207 зараженных.

Но есть и хорошие новости. Так, у 92% заразившихся болезнь протекает в легкой форме или средней степени тяжести. Кроме того, более 80% пациентов уже выздоровели - врачи смогли излечить от опасной инфекции 11 214 северян.

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