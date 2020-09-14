Министром образования и науки Мурманской области стала Ольга Дзюба

Директор гимназии №8 Ольга Дзюба стала министром образования и науки Мурманской области. Фото: Совет депутатов Мурманска

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 14 сентября губернатор Андрей Чибис сообщил о новых кадровых назначениях.

Министр образования и науки Анна Головина ушла в отставку в связи с новым местом работы. Ее кресло займет Ольга Дзюба.

- Это специалист высокого уровня, директор гимназиии №8. Я прошу Ольгу Андреевну приступить к исполнению обязанностей на новом месте, понимаю все сложности и формальности, в том числе сложение полномочий депутата Совета депутатов Мурманска, - сообщил Андрей Чибис.

Анна Головина была министром образования и науки с февраля этого года. Ольга Дзюба родилась 22 авгута 1982 года, имеет высшее профессиональное образование. В Совете депутатов заседала в комиссиях по бюджету и финансовому регулированию, по экономической политике и хоздеятельность, а также по социальной политике.

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