В Апатитах задержали 43-летнего пьяного водителя

В отношении северянина был составлен административный протокол. Фото: Олег ЗОЛОТО

Садиться за руль будучи пьяным - последнее дело. Но жителя Апатитов свое нетрезвое состояние ни сколь не смутило. К счастью, он попал в поле зрения сотрудников дорожно-патрульной службы, не успев сотворить никаких бед.

- 11 сентября около 23 часов в Апатитах на улице Строителей сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, 43-летний водитель которого был с признаками опьянения. Тот отказался от медицинского освидетельствования, после чего в отношении гражданина был составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как отмечали в соцсетях, за машиной развернулась погоня. Однако по словам госавтоиспекторов, никакой погони не было.

Напомним: в Мурманске столкнулись "ВАЗ" и Renault, есть пострадавший. Авария произошла на улице Кирова.

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