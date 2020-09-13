В Ковдоре пропала 12-летняя девочка с розово-фиолетовыми волосами

Юную северянку ищут с 12 сентября. Фото: "МурманСпас"

Родные и близкие 12-летней Янины Радкевич из Ковдора уже сутки не могут найти себе места от волнения - вечером 12 сентября девочка ушла гулять, и до сих пор не вернулась домой. Ее местонахождение не известно. Остается надеться, что с ней не приключилось беды, и скоро юная северянка найдется целой и невредимой.

Янина была одета в бело-желто-розовую ветровку, черные брюки и белые кроссовки. Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы фиолетово-розовые.

Любую информацию о местонахождении Янины Радкевич можно сообщить по телефонам: 8 (81535) 7-48-71 или 02 (полиция) либо волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: завершены поиски 73-летнего жителя Мурманска, который ушел в лес. За Геннадия Скосырева переживали десятки людей, а найти его удалось с вертолета.

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