Погода в Мурманске и области на 12 и 13 сентября 2020 года: ночные заморозки, дожди и туман

Погода становится все холоднее. Фото: Олег ФИЛОНОК

На этих выходных ждать солнышка уже не приходится - в Мурманской области становится все холоднее. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды.

- 12 сентября Кольский полуостров останется под влиянием промежуточного барического гребня между циклонами в Норвежском море и на севере Урала. 13 сентября в районе Ботнического залива сформируется частный циклон, который, углубляясь и смещаясь в северо-восточном направлении, принесет в наш регион пасмурную, дождливую погоду. Температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 12 сентября ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, утром туман. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +1 - +6, местами заморозки до -2, днем +9 - +14 градусов.

Кроме того, до 13 сентября в центральной части Кольского района сохраняется V региональный класс пожарной опасности, а на полуострове Рыбачий - IV класс пожарной опасности.

В начале следующей недели под влиянием тыловой части циклона температура воздуха начнет понижаться.

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