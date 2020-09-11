В Мончегорск суд присяжных не стал оправдывать мужчину, который проник в дом и убил человека

Мужчина зарезал своего знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мончегорске вынесен приговор 51-летнему мужчине, который несколько раз нарушил закон.

Не так давно северянин освободился из мест не столь отдаленных. И сразу решился на новое преступление. 28 февраля прошлого года мужчина забрался в квартиру к своим знакомым - мужчине и женщине - на Ленинградской набережной. Между ними завязался конфликт, и нарушитель схватился за нож.

- Он нанес мужчине, 1976 года рождения, колото-резаное ранение грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник не тронул женщину, а после с места преступления скрылся, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Но долго прятаться от правосудия у преступника не получилось. Его задержали и возбудили сразу два уголовных дела: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

- 9 сентября вердиктом присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в совершении обоих преступлений и не заслуживающим снисхождения. 11 сентября Мончегорским городским судом постановлен обвинительный приговор, в соответствии с которым мужчина осужден к лишению свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - уточнили в прокуратуре.

Впрочем, мужчина еще может обжаловать приговор.

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