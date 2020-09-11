Завершены поиски 73-летнего жителя Мурманска, который ушел в лес

Мужчину отыскали спустя пару дней. Фото: "МурманСпас"

Несколько дней подряд спасатели мурманского арктического аварийно-спасательного центра, волонтеры поисково-спасательного отрядов "МурманСпас" и "ЛизаАлерт", а также родственники и знакомые без устали искали потерявшегося 73-летнего мурманчанина. 8 сентября Геннадий Скосырев ушел в лес в районе 62 километра трассы "Кола-Серебрянская ГЭС" и заблудился. К счастью, совместные поиски увенчались успехом.

Как сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, обнаружить северянина в ярко-красном костюме удалось с вертолета, причем нашли его далеко от места пропажи.

Яркий костюм помог обнаружить северянина с вертолета. Фото: vk.com/szrpso

- Геннадий Иванович Скосырев - коренной мурманчанин, мастер спорта по биатлону, много лет работал учителем физкультуры. За него, кроме родных, переживали десятки людей. Многие из тех, кто знает Геннадия Ивановича, присоединились к поискам. И вот, 10 сентября, радостное известие - "Найден, жив". Огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в поисках! - поблагодарила волонтеров и спасателей руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Спасатели напоминают, что лучшая одежда для походов в лес - яркая и заметная издалека. Например, сигнальный жилет из автомобильного набора. В таком случае отыскать человека будет гораздо проще.

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