В Мурманске ищут 73-летнего мужчину в ярко-красном костюме, который ушел в лес

Остается надеяться, что мужчина найдется живым и невредимым. Фото: vk.com/la_murmansk

В Заполярье в разгар лесного сезона все чаще пропадают люди. Так, в Мурманске ищут 73-летнего Геннадия Скосырева. Утром 8 сентября мужчина ушел в лес и пропал.

Приметы: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые с сединой, глаза серые. Был одет в ярко-красный спортивный костюм, черные резиновые сапоги и темную кепку с козырьком. С собой - темно-синий рюкзак.

- Это замечательный, чуткий человек. Он всю жизнь проработал с детьми в школе. Давайте поможем ему найтись! Есть задачи на осмотр леса, - отметили в группе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Мурманской области.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону" горячей линии" 8-800-700-54-52 или 112.

Пока остается надеяться, что с северянином не приключилось беды и вскоре он вернется домой целым и невредимым.

Напомним: в Мурманской области спасатели ищут рыбака, который уехал с собакой на Умбозеро. Последний раз мужчина выходил на связь 3 сентября.

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