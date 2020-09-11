Участники экспедиции на ледоколе "Илья Муромец" нашли исторические артефакты в заливе Симса

Ледокол "Илья Муромец" сейчас находится в арктических водах. Фото: Северный флот

Одно из последних пополнений Северного флота ледокол "Илья Муромец" сейчас находится в арктических водах. На его борту - участники комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества.

Недавно в заливе Симса в море Лаптевых они обнаружили исторические артефакты.

- На мысу южного берега залива исследователями были найдены семь монет XVII века и бирюзовая бусинка. По мнению историков, входящих в состав экспедиционного отряда, данные находки - прямые свидетельства раннего освоения Северного морского пути поморами. Известно, что до комплексной экспедиции Северного флота на островах Фаддея и на берегу залива Симса в море Лаптевых, последние исследования проводились специальной археологической экспедицией лишь в 40-е годы прошлого столетия. Тогда в данном районе Арктики тоже были обнаружены исторические находки, относящиеся к XVII веку, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Как сообщил научный руководитель Комплексной экспедиции Северного флота в Арктику полковник Сергей Чуркин, находка может способствовать тому, что в этот район отправится отдельная археологическая экспедиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспедиция Северного флота и РГО нашла на Новой Земле продуктовый склад XIX века. Исследователи обнаружили там 9 бочек для хлеба и 7 ящиков с колбасой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru