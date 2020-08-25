Экспедиция Северного флота и РГО нашла на Новой Земле продуктовый склад XIX века

Находку будут изучать специалисты. Фото: пресс-служба СФ

Интересную находку сделал экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества на арктических просторах. Исследователи обнаружили вблизи северной оконечности Новой Земли продуктовый склад полуторавековой давности.

Продовольственного депо состояло из 9 бочек для хлеба и 7 ящиков с колбасой. Емкости для хранения были в скверном состоянии от старости, тем не менее, часть из них удалось доставить на борт морского буксира МБ-12 для детального изучения.

- Гипотезу о местонахождении продуктового склада на одном из островов Баренца выдвинул научный руководитель Комплексной экспедиции Северного флота полковник Сергей Чуркин. Предположение появилось после анализа старинных карт и фотографии продовольственного депо одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций, найденных им в австрийской национальной библиотеке. В итоге, гипотеза оказалась верна - в указанном полковником месте, на одном из островов Баренца, был обнаружен склад австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов, открывшей миру архипелаг Земля Франца-Иосифа, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Помимо этого, на побережье острова исследователи нашли памятную доску о голландской экспедиции Виллема Баренца, установленную в 1879 году. Исторический экспонат хорошо сохранился.

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