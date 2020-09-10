У Евгения Касперского во время рыбалки в Мурманской области заглохло судно

Судно, на котором Евгений Касперский вышел на рыбалку, сломалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим летом Мурманскую область посетил известный программист и создатель антивируса Евгений Касперский. В Заполярье он прилетел ради морской рыбалки.

- Признаюсь, что я не самый большой фанат рыбалки, но если мне дать в руки снасть и запустить рыбу в водоём, то я вполне себе активно на это реагирую и могу тягать хвосты часами - но в пределах разумных потребностей коллектива, - написал Евгений Касперский в своем "Живом Журнале".

На ловлю рыбы он вышел из Мурманска на арендованном судне. Рыбалка не прошла без приключений. Мало того, что много рыбы поймать не удалось, так еще и техника подвела.

- На второй день у нашего кораблика вообще движок стуканул. Но нам повезло - дело было в заливе. Если бы в открытом море... пошатало бы нас изрядно. А потом подошел буксирчик и оттащил нас обратно к причалу, - поделился программист.

Мурманск встретил Касперского не очень приветливо, но он все равно назвал его городом-курортом.

- Прилетели в Мурманск в глубокой ночи, как-то было немного темновато. И небо не самое ласковое. Однако утречком всё покрасилось в самые позитивные цвета, плюс ласковое северное солнышко светило в наше будущее с нескрываемым оптимизмом! Прекрасно понимаю, что в промозглое зимнее время здесь всё совершенно иначе, ведь Мурманск - самый крупный город за Полярным кругом с населением аж под 300 тысяч человек. Что такое полярный день мне известно, бывал на обоих полюсах "в светлое время" года. А вот как быть и существовать в условиях полярной ночи? Любопытно. Надо вернуться.

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