В Оленегорске двое молодых людей попытались украсть 376 килограммов рельсов

Мончегорцы находятся под подпиской о невыезде. Фото: unsplash.com

Двое предприимчивых жителей Мончегорска, вместо того чтобы устроиться на работу, решили распилить железную дорогу, дабы обогатиться. Но воплотить хитрый план в жизнь им не удалось.

Так, в полицию обратился сотрудник охраны промышленного предприятия в Оленегорске, сообщив, что на территории находятся не служебный автомобиль и посторонние лица.

- При попытке покинуть участок, где расположены законсервированные технологические железнодорожные пути, стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ-2112», в котором были двое молодых людей. 21-летнего и 24-летнего северян задержали и доставили в отдел полиции. Ранее не судимые жители Мончегорска признались в краже, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мончегорцы пытались украсть фрагменты рельсов общей массой 376,5 килограмма, принадлежащих предприятию. Задержанные пояснили полицейским, что использовали газопламенное оборудование для резки металла. Украденное они планировали вывезти на автомобиле и продать, выручив деньги.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража группой лиц по предварительному сговору". Северянам теперь грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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