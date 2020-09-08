Стало известно, почему у жителей Мурманска несколько раз за день списывали плату за проезд в транспорте

Списания средств незаконными не были. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- "Электротранспорт" списывает оплату проезда в то время, как я нахожусь на работе! Что за дела?! - такая запись появилась 7 сентября в паблике "Мурманск".

Затем подобные сообщения с возмущениями стали появляться в других пабликах.

Как выяснилось, у многих жителей областного центра по несколько раз за день с банковских карт списывались 33 рубля - столько стоит проезд в общественном транспорте. Но загвоздка в том, что многие не пользовались троллейбусами и автобусами 7 сентября, а деньги все равно ушли. В итоге ситуацию прояснили в АО "Электротранспорт", отметив, что на самом деле никаких мошеннических действий не было.

- По информации оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда Мурманской области «Карта 51» оплата поездок банковскими картами и NFC-устройствами с 4 по 7 сентября списалась банком 7 сентября, - сообщили в компании. - В личном кабинете пассажира на сайте karta51.ru в столбце "Информация" по кнопке "Просмотр" можно проверить, за какую поездку прошло списание. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, которые произошли не по вине предприятия.

Причины возникшего сбоя в системе сейчас выясняются.

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