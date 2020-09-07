В аптеку Апатитов заглянул хорек-пират

Зверьку помощь фармацевтов не понадобилась. Фото: Елена Горбачева

Вместе с наступившей осенью, когда становится все холоднее, приходит и сезон простуд. Люди спешат за лекарствами, а иногда берут с собой и своих маленьких друзей.

Так, в одну из аптек в Апатитах 2 сентября наведался необычный покупатель - хорек. Пришел он не один, разумеется, а со своим хозяином, у которого сидел на руках. Фотографиями черно-белого зверька с ошейником в виде пиратского флага поделилась местная жительница Елена Горбачева в паблике "Подслушано Апатиты".

В комментариях к посту северяне начали гадать, болен маленький пират или нет. Кто-то предположил, что у него ноет зуб, другие решили, что тот чихает. Но оказалось, что с животным все хорошо.

- Хорьку медикаменты не понадобились, только его хозяину, - рассказала Елена Горбачева.

Напомним: на прошлой неделе в центре Мурманска сняли на видео проворного горностая. Юркий зверек прыгал по ступенькам одной из городских лестниц.

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