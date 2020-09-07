Прививка от гриппа в Мурманске в 2020 году: где и как сделать

В Мурманской области стартовала прививочная кампания. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Заполярье стартовала прививочная кампания против гриппа.

- Мурманская область одна из первых получила вакцину против сезонного гриппа. В первой партии более 179 тысяч доз. В ближайшее время ждем вакцину для беременных и детей. Привиться против гриппа можно в поликлиниках по месту жительства. Если есть вопросы, на них ответят в WhatsApp-приёмной по номеру +7 921 046 03 93, - сообщил губернатор Андрей Чибис. - Эпидсезон обещает быть сложным. Коронавирус и грипп будут распространяться одновременно. Также грипп в этом году будет серьезнее, чем раньше.

По словам главы региона, планируется привить не меньше чем 60% северян. 4 тысячи человек уже сделали важный укол.

Где же сделать прививку в сезоне 2020 жителям Мурманска?

- прививочный кабинет в терапевтическом отделении №1, ул. Павлика Морозова, 2/11 в будни с 10.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 12.00;

- прививочный кабинет №10а в терапевтическом отделении №2, пр. Героев-североморцев, 37 в будни с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 12.00;

- прививочный кабинет №109 в терапевтическом отделении №3, ул. Карла Маркса, 52 в будни с 11.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 12.00;

- кабинет №104 терапевтического отделения №4, ул Шмидта, 41/9 по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 12.00;

- кабинет №15 в отделении врачей общей практики, ул. Лобова, 33/2 по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 12.00;

- кабинет №25 в ОВОП №2 в Росляково по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 12.00;

- третье отделение врачей общей практики работает, ул. Маклакова, 48 ежедневно с 10.00 до 18.00 и на ул. Кильдинской, 17 ежедневно с 10.00 до 17.00;

- мобильный прививочный пункт в районе гипермаркета «О'КЕЙ», пр. Ленина, 34 ежедневно с 10.00 до 19.00;

- кабинет №220 Мурманской городской поликлиники № 2, пр. Кольский, 149а по будням с 8.00 до 15.30, перерыв с 11.30 до12.00.

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