Смертельное ДТП в Мурманске: перевернулся и влетел в забор Daewoo Matiz, погиб пассажир

По факту ДТП проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Минувшая ночь в центре Мурманска была неспокойной: произошло смертельное ДТП с участием одной машины.

- 7 сентября в 00.30 в районе дома №15 на улице Комсомольской водитель Daewoo Matiz, двигаясь по улице Шмидта в сторону улицы Егорова, по неустановленной причине не справился с управлением, из-за чего его автомобиль опрокинулся. В ДТП получил повреждения водитель, которого доставили в медицинское учреждение. Пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, водитель был трезв, но не смог войти в поворот. Обошлось это дорогой ценой.

- На наших глазах все случилось. Машину резко выкидывает на встречу, она врезается в бордюр, переворачивается и влетает в забор. Водитель жив. Он трезвый. В шоке был и с разбитой головой. Пассажир лежал рядом с машиной, видимо, от удара выкинуло. Я подбежала - у него открытая черепно-мозговая травма, пульса нет. Вызвали с мужем "скорую", ГАИ. Страшно очень. Секунда, и нет человека, - поделилась в паблике "Мурманск ДТП ЧП" северянка Екатерина Лисняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области два человека погибли в ДТП на трассе "Кола". В Renault Sandero было четыре человека [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru