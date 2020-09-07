Генеральным консулом Норвегии в Мурманске стала Астрид Нэрум

Астрид Нэрум - первая женщина генеральный консул Норвегии в Мурманской области. Фото: "Би-порт"

В Мурманскую область назначен новый генеральный консул Норвегии - Астрид Нэрум. Она стала первой женщиной, получившей эту должность.

Ее предшественник Эрик Сведал завершил работу в Заполярье в конце июля этого года и был назначен послом Норвегии на Украине. Дипмиссию в Мурманске он возглавлял с 2017 года.

Астрид Нэрум работала вместе с Эриком Сведалом - консулом она стала в 2018 году, курировала вопросы культуры, образования, здравоохранения, а также налаживанием экономических связей, а после его отъезда исполняла его обязанности. До Мурманска новый генеральный консул трудилась в Москве, Брюсселе, Копенгагене.

Астрид Нэрум - одиннадцатый по счету генеральный консул Норвегии в Мурманской области.

Напомним: в прошлом году норвежская дипмиссия сменила адрес и уехала из дома №5 на улице Софьи Перовской, где находилась почти 20 лет. Скоро это здание займет Центр управления Мурманской областью.

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