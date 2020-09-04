У Центра городского развития Мурманской области новый руководитель

Отвечать щза благоустройство Мурманской области будет Сергей Ермохин. Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 августа стало известно, что Андрей Коровянский по собственному желанию покидает пост руководителя Центра городского развития Мурманской области, организацию он возглавил в январе этого года, когда Ольга Вовк стала министром градостроительства и территориального развития. О причинах такого решения не сообщалось.

Меньше месяца Центр оставался без главы, и вот его готовы представить общественности. Теперь за проекты, которые должны следать города Мурманской области красивее и уютнее, будет отвечать Сергей Ермохин. Правда, пока что только с приставкой "исполняющий обязанности".

Не исключено, что на одном из ближайших оперативных совещаний в правительстве Мурманской области Андрей Чибис представит нового руководителя и расскажет о нем побольше. А пока известно, что Сергей Ермохин работал в муниципальном управлении дорожного хозяйства Апатитов.

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