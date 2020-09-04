Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

У Центра городского развития Мурманской области новый руководитель

Исполняющим обязанности директора будет Сергей Ермохин
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Отвечать щза благоустройство Мурманской области будет Сергей Ермохин.

Отвечать щза благоустройство Мурманской области будет Сергей Ермохин.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 августа стало известно, что Андрей Коровянский по собственному желанию покидает пост руководителя Центра городского развития Мурманской области, организацию он возглавил в январе этого года, когда Ольга Вовк стала министром градостроительства и территориального развития. О причинах такого решения не сообщалось.

Меньше месяца Центр оставался без главы, и вот его готовы представить общественности. Теперь за проекты, которые должны следать города Мурманской области красивее и уютнее, будет отвечать Сергей Ермохин. Правда, пока что только с приставкой "исполняющий обязанности".

Не исключено, что на одном из ближайших оперативных совещаний в правительстве Мурманской области Андрей Чибис представит нового руководителя и расскажет о нем побольше. А пока известно, что Сергей Ермохин работал в муниципальном управлении дорожного хозяйства Апатитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отставка Владимира Гусева: чем запомнился председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области. Владимир Гусев возглавлял ведомство два года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru