38-летнюю жительницу Оленегорска ждет суд за миллионный долг по алиментам

Женщине светит лишение свободы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нерадивой матери из Оленегорска, которая ни в какую не хотела обеспечивать своих несовершеннолетних детей деньгами на проживание, грозит лишение свободы.

Так, на основании решения Оленегорского городского суда 38-летняя северянка была обязана выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, 2010 и 2016 года рождения. Но женщина лишь накапливала долг, поэтому ее приговорили к обязательным работам на 100 часов. Это не помогло.

- Оленегорка, будучи трудоспособной и не страдая никакими хроническими заболеваниями, решение суда не исполняла, а также не платила по алиментам. С февраля по май 2020 года ее долг составил 60 тысяч рублей, а всего она задолжала более 800 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

На женщину завели уголовное дело по части 1 стати 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей". Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За уклонение от алиментов северянке грозит лишение свободы до одного года.

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