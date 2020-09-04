В Мурманской области нашли новый минерал

Новый минерал нашли на территории Федорово-Панского интрузивного расслоенного комплекса. Фото: www.ksc.ru

Сколько еще загадок хранят недра Кольского полуострова? Много! Ученые Геологического института Кольского научного центра РАН знают это как никто другой: они исследуют родную землю, в которой до сих пор есть неизвестные науке минералы.

Один такой удалось открыть международной группе, в состав которой вошли сотрудники института Виктор Субботин, Евгений Савченко и Дмитрий Габов.

- Уже скоро будет опубликована работа по новому минералу, - рассказал "КП" ученый секретарь Геологического института Кольского научного центра РАН Сергей Мудрук.

На Кольском полуострове панкиита очень мало. Фото: www.ksc.ru

Что же пока известно о новом минерале? Назвали его панскиит, он относится к платиновой группе, классу сульфидов.

- Свое название он получил по месту обнаружения на территории Федорово-Панского интрузивного расслоенного комплекса. Так как минерал был найден в очень небольшом количестве, которое не позволяло его полностью описать, ученые синтезировали аналогичный материал, описали его и доказали идентичность с природным "собратом", - сообщили в КНЦ РАН.

Как отметил Сергей Мудрук, панскиита на Кольском полуострове очень мало.

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