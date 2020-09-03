Житель Апатитов отравился грибами и уверял врачей, что специально ел несъедобное

Мужчина не смог попасть в мир магии и волшебства. Фото: unsplash.com

Благодаря хорошей погоде грибов в Мурманской области за минувшее лето выросло много. Даже в черте города можно отправиться на "тихую охоту", что и сделал житель Апатитов. Правда найти он хотел не подберезовики с подосиновиками, а "волшебные" грибы.

Знакомые ему посоветовали отправиться на полянку рядом с проспектом Сидоренко, где растут галлюциногенные дары природы. Мужчина наелся грибочков и получил сильное отравление. Пришлось ему ехать в больницу.

- В первые минуты разговора с медиками апатитчанин настаивал, что съел именно галлюциногены, из-за чего избежать разговора с полицией ему не удалось. Тем не менее, состава преступления не было, ведь человек просто отведал неизвестных грибов, - рассказали в отделе полиции в Апатитах.

Словом, собирайте нормальные грибы и берегите себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесной рекордсмен: жительница Кировска нашла 700-граммовый подосиновик. Из огромного гриба сварили ароматный суп (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru