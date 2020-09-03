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С начала года в Мурманске по вине пьяных водителей произошло семь ДТП

Весь сентябрь госавтоинспекторы будут проводить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
Наталья ЛобановаНаталья ЛобановаНатальяЛобанова
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Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей под алкоголем.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей под алкоголем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любителей сесть за руль подшофе в Мурманской области хватает, и ничем хорошим это обычно не заканчивается. Чтобы минимизировать риск аварий, которые случаются из-за пьяных водителей, госавтоинспекторы Мурманска с 1 по 30 сентября будут проводить в городе оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». И искать нарушителей.

- С начала этого года в областном центре по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, а 6 человек получили ранения различной степени тяжести, - уточнили в ОГИБДД УМВД России по Мурманску. - Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения, а также отказ от медицинского освидетельствования влечет административный штраф 30 тысяч рублей с лишением водительских прав от полутора до двух лет.

Полицейские просят северян сообщать обо всех фактах нетрезвого вождения по телефонам: 127 или 02.

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