Олени из Мурманской области погибли на ферме под Рязанью из-за посетителей

Красавцы-олени погибли из-за отравления едой. Фото: vk.com/olenevoryazan

На ферме северных оленей "Оленево" под Рязанью случилось горе. Три рогатых жителя - Рудольф, Свен и Кай - умерли из-за невнимания посетителей. Олени приехали на ферму из Мурманской области в прошлом году.

- Из-за того, что мы не уследили за всеми посетителями, а вас было очень много, кто-то догадался накормить оленей капустой, морковкой и белым мягким хлебом. Люди, если еда запрещена, это не просто так... Капуста и белый хлеб - это смерть для оленей. для нас это большое горе - мы их очень любили, как и многие из вас, - рассказали работники фермы в своей группе в "ВКонтакте".

При этом одного оленя ветеринары смогли спасти.

События стали горьким уроком, поэтому теперь для посетителей действуют новые правила: на входе у всех проверяют сумки, чтобы в них не было опасной для животных еды.

Также проверку провела местная прокуратура, но злого умысла в случившемся и нарушений на ферме не нашла.

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