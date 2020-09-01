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За школы в Мурманской области, которые не успели подготовить к Первому сентября, накажут и подрядчиков, и заказчиков

В одном из учреждений дети будут учиться там, где успели потрудиться строители
Мария ПашенковаМария ПашенковаМарияПашенкова
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Пока дети будут учиться, рабочие будут доделывать то, что не успели.

Пока дети будут учиться, рабочие будут доделывать то, что не успели.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про дистанционное обучение пока можно забыть: Первого сентября учеба началась как обычно - дети сели за парты. А прямо накануне Дня знаний экзамен пришлось держать строительным компаниям, которые не успели закончить в срок ремонт в школах Мурманской области.

Напомним: на прошлой неделе стало известно, что в девяти школах работы шли слишком медленно. Акты о готовности не предоставили учреждения в Туломе, Молочном, Мурмашах и Никеле, а также две школы и лицей в Мончегорске и две школы в Оленегорске.

На оперативном совещании в этот понедельник министр образования и науки Анна Головина отметила, что из списка главных должников три школы успели запрыгнуть в последний вагон, а вот в одной... решили организовать учебу в тех помещениях, где не трудятся рабочие. Пока дети будут грызть гранит науки, строители займутся обустройством.

По данным министра строительства региона Вячеслава Сандурского в школах Туломы, Никеля и Каналакши не доделаны фасада. В Молочном заметно отставание от графика.

- Все должно было быть закончено к 1 сентября. Жду предложения по привлечению к ответственности лиц: и подрядчиков, и заказчиков, которые не обеспечили срок выполнения с учетом того, что школы не работали с апреля, и все процедуры были сделаны заблаговременно, - отреагировал на ситуацию губернатор Андрей Чибис.

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