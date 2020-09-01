ДТП в Карелии: водитель из Мурманска уснул за рулем "УАЗа" и вылетел в кювет

ДТП не успело обернуться трагедией. Фото: vk.com/gibddkareliya

Мурманчане все чаще угождают в ДТП, причем даже не в заполярном регионе, а в Карелии. Так, очередная авария произошла в Беломорском районе, где водитель отечественного авто насколько утомился, что видел уже не дорогу и проезжающие мимо машины, а сладкие сны. К большой удаче, трагедией произошедшее обернуться не успело.

- 31 августа в 09.12 на 777 километре + 50 метров федеральной автодороги М-18 «Кола» 36-летний водитель автомобиля «УАЗ», житель Мурманска, уснул за рулем и, потеряв контроль над дорогой, съехал в кювет. В ДТП получила травмы 41-летняя пассажирка, также жительница Мурманска. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, - сообщили в Госавтоинспекции Республики Карелия.

Напомним: на днях пьяный водитель Lada из Мурманска врезался в Land Rover, пострадала пассажирка иномарки. Авария произошла в Пудожском районе Карелии.

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