ДТП в Росляково: столкнулись легковой автомобиль и молоковоз, есть пострадавшие

В Росляково столкнулись Chevrolet и "ГАЗ". Фото: УГИБДД по Мурманской области

Утро первого дня осени в Мурманске началось с аварии. В микрорайоне Росляково столкнулись легковушка и молоковоз.

- В 6.50 на улице Военных строителей в районе дома №18 - автоподъезд к Североморску 5 килметр + 800 метров - произошло столкновение двух автомобилей: Chevrolet и "ГАЗ". В результате ДТП автомобиль "ГАЗ" опрокинулся на проезжую часть, пострадали два водителя. На месте аварии работает наряд ДПС, Все обстоятельства устанавливаются, - рассказал официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Водителям оказывают помощь врачи.

Напомним: серьезное ДТП произошло под Печенгой, где Land Rover при обгоне врезался в Volkswagen Tiguan. А еще один Land Rover попал в аварию уже в Карелии. Авария случилсь в Пудожском районе по вине пьяного водителя Lada из Мурманска, который не справился с управлением из-за выпитого спиртного.

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