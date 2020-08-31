Лобовое ДТП под Печенгой: Land Rover при обгоне врезался в Volkswagen Tiguan

Авария произошла на трассе Р-21 "Кола". Фото: vk.com/szrpso

В Мурманской области - очередное ДТП, в котором не обошлось без пострадавших. На этот раз водитель решил не обращать внимание на запрещающие дорожные знаки. Риск, разумеется, оказался неоправданным.

- По предварительной информации, 30 августа в 10.14 в районе 1422 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Land Rover, двигаясь со стороны Мурманска в сторону поселка Печенга, при обгоне впереди идущего автомобиля там, где обгон запрещен, врезался лоб-в-лоб во встречный Volkswagen Tiguan. В ДТП пострадали три человека. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Госавтоиспекторы настоятельно просят водителей быть как можно внимательнее на дорогах и не пренебрегать правилами дорожного движения, чтобы не допустить плачевных последствий.

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