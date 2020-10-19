Вице-губернатором по внутренней политике Мурманской области стал Владимир Евменьков

Владимир Евменьков стал министром внутренней политики Мурманской области.

В конце июля стало известно, что министр внутренней политики Мурманской области Вера Леонова ушла в отставку. В должности она была с 17 февраля.

Почти месяц пустовало кресло главы ведомства, но 31 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил нового руководителя. Теперь вице-губернатором стал Владимир Евменьков, который до сегодняшнего дня был главой Североморска.

- Человек очень известный, опытный. Вы доказали свою эффективность на ответственной должности в столице Северного флота. Так как до этого времени Владимир Васильевич являлся главой ЗАТО Североморска, прошу быстрее провести все процедуры по сложению полномочий. Пожелаю вам удачи на таком непростом поприще, - отметил глава Мурманской области.

Флотской столицей Владимир Васильевич руководил почти три года.

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