Погода в Мурманске и области на 31 августа 2020 года: ночные заморозки, днем до +16 градусов

Лето заканчивается более-менее теплой погодой. Фото: правительство МО

Что же готовит погода жителям Мурманской области в последний день лета? К сожалению, чудес в виде 25-градусной жары не будет, однако и значительного похолодания не ожидается.

- 31 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля, а траектории активных барических образований будут проходить в значительном удалении от нашего региона. В этот день по Мурманской области ожидается относительно теплая погода - днем +11+16 градусов, облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер слабый. Температура воздуха в ночное время +3+8 градусов, местами в центральных районах заморозки до -2, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Что ж, теперь остается надеяться, что погода еще порадует северян осенью всегда желанным "бабьим летом".

Напомним: стало известно, какая погода будет в Мурманской области 1 сентября. Мы узнали, ждут ли учащихся дожди на День знаний.

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