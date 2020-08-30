Мурманские спасатели целую ночь искали в лесу заблудившихся северян

Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась. Фото: vk.com/szrpso

Всю минувшую ночь спасатели Мурманского Арктического аварийно-спасательного центра искали в лесу двух северян, которые заблудились и не могли вернуться домой. А так как полярный день и белые ночи в кольском крае уже закончились, поиски усложняла темнота. Приключения блуждающих грибников завершились только к утру. Зато их нашли целыми и невредимыми.

- Ночью 29 августа мужчина и женщина заблудились в лесу в окрестностях Дровяного. Утром их нашли в районе восточной части озера Долгое, вывезли из леса и доставили в город. Медицинская помощь северянам не потребовалась. Для поиска были задействованы 6 спасателей, 2 автомобиля и 2 квадроцикла, - сообщили в официальной группе Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в соцсетях.

Напомним: на прошлой неделе в Баренцевом море чуть не унесло волнами лодку с шестью северянами. К счастью, вовремя подоспели спасатели.

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