Серьезное ДТП в Мурманске: Hyundai влетел в фонарный столб, пострадали три человека

Водитель не справился с управлением иномарки. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД, полицейские, пожарные - все эти экстренные службы были стянуты на улицу Кооперативную в Мурманске. Там произошло серьезное ДТП, в котором чудом обошлось без жертв - машина практически развалилась на две части.

- 28 августа водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по проспекту Кольскому в сторону перекрестка с улицей Беринга, наехал на световую опору №1080. В результате аварии пострадали три человека, которых доставили на "скорой" в медицинское учреждение. На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы, все обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Как отмечают в соцсетях очевидцы случившегося, водителя иномарки сильно закрутило на мокрой дороге, из-за чего он и не справился с управлением.

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