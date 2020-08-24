У жительницы Мурманска под Петербургом угнали Lexus за 6,4 миллиона рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото: unsplash.com

40-летняя мурманчанка, совсем не пытаясь быть Золушкой, в одночасье лишилась своей золотой кареты. Так, пока женщина отдыхала в гостинице под Санкт-Петербургом, у нее угнали Lexus стоимостью в несколько миллионов рублей. Пришлось северянке идти в полицию.

- 23 августа в дежурную часть обратилась жительница Мурманска, рассказав, что ночью у нее пропал черный Lexus LX 570, припаркованный у гостиницы в поселке Репино на Приморском шоссе. Машина с мурманскими номерами застрахована по каско, правда, все документы остались в заполярной столице. Ущерб автоледи оценила в 6,4 миллиона рублей, - сообщило издание "Фонтанка", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Благо, что у отеля есть видеонаблюдение. Полицейские просмотрели записи и выяснили, что авто угнал мужчина в черной куртке и белых кроссовках через пару часов после того, как северянка поставила свою "ласточку" на стоянку.

Сейчас по факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Теперь любителю чужих авто грозит до 10 лет лишения свободы.

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