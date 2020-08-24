Житель Мурманска из ревности ударил ножом в сердце своего друга

Злоумышленнику светит до 10 лет лишения свободы. Фото: правительство МО

Житель Мурманска сходил в гости к друзьям и вернулся с сердечной раной. Безответная любовь здесь оказалась ни при чем - 40-летнего мужчину в буквальном смысле слова ударили ножом в сердце.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что северянин смог сам добраться от улицы Сафонова, где проводил время с приятелями, до своего дома на улице Героев-Североморцев и вызвал скорую помощь. Мурманчанина доставили в больницу, где врачи зафиксировали у него колото-резаное ранение грудной клетки. По заключению эксперта, телесные повреждения расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Тем временем, полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался тот самый приятель - 37-летний безработный и ранее судимый житель Мурманска, который признался в содеянном.

- Мужчина рассказал стражам порядка, что пригласил к себе в гости компанию друзей. Во время отдыха он приревновал свою сожительницу к пострадавшему, схватил нож и ударил им северянина в сердце, который убежал с раной в груди, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении любителя острых предметов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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