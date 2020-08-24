ДТП в Карелии: Ford Focus с жителями Мурманска улетел в канаву

Без пострадавших не обошлось. Фото: vk.com/gibddkareliya

Мурманчане угодили в серьезное ДТП в Карелии: жители Заполярья по неосторожности улетели на своем авто в канаву. Машина пошла ко дну, а вот северянам все-таки удалось остаться живыми.

- 23 августа в 08.20 на 1033 километре федеральной автодороги «Кола» в Лоухском районе 36-летний водитель Ford Focus, житель Мурманска, при обгоне не учел дорожные и метеорологические условия. В итоге, машину занесло, и она опрокинулась в водоотводную канаву. В результате аварии травмы получила 37-летняя пассажирка Ford Focus, жительница Мурманска. Женщину доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, - сообщили в Госавтоиспекции Карелии.

Напомним: на прошлой неделе в Липецкой области перевернулся Renault Duster с семьей из Мурманска. Жители Заполярья столкнулись с Citroen, водитель которого не уступил дорогу.

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