В Печенгском районе покажут танковое шоу на международном форуме "Армия-2020"

Масштабное мероприятие откроется 27 августа. Фото: пресс-служба СФ

27 августа в Североморске состоится открытие международного военно-технического форума «Армия-2020». Показные и выставочные мероприятия пройдут в нескольких гарнизонах флота Мурманской области.

Для жителей и гостей флотской столицы три дня подряд будут работать выставки вооружения и военной техники, стрелкового оружия и корабельных средств поражения, военной формы и специального снаряжения. Также будут продемонстрированы беспилотные летательные аппараты, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», пусковая установка ЗРК С-400 и радиолокационное вооружение.

А в Печенгском районе состоится настоящее танковое шоу.

- Под Корзунуво на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота военнослужащие покажут навыки владения современной боевой техникой. 29 августа начнется танковое шоу в исполнении механиков-водителей танкового батальона. Посетителей мероприятия увидят «летающие» арктические танки, которые будут выполнять скоростное маневрирование, преодоление препятствий и прыжок с трамплина. Заполярные танкисты приготовили ряд сюрпризов для зрителей, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспедиция Северного флота сфотографировала новый остров в Арктике, который открыли школьники. Участок суши, площадью 5,6 гектаров, обнаружили в заливе Вилькицкого (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru