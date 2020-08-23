Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области на 22 августа

Число ковидных жертв растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус забирает в свои цепкие лапы всех, кто удачно подвернется, не жалея никого. В Мурманской области, по последним данным оперативного штаба, зафиксировано 144 летальных исхода от коронавируса. Так, в печальную сводку за 22 августа добавились три жертвы, которые унес ковид. Сейчас стали известны подробности об этих погибших.

- Скончались три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 38 до 70 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Северяне имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания крови. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти их не удалось, - сообщили в оперштабе при правительстве Мурманской области.

Всего в Мурманской области 12302 случая заражения COVID-19. Большую часть удалось вылечить - 9633 человек выписали из больниц по выздоровлению.

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