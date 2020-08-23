Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 23 августа 2020 года составило 144 человека

Коронавирус забирает все больше жизней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Летальных исходов от коронавируса в Мурманской области становится все больше. Так, 22 августа в печальную сводку попали 3 ковидных пациента, которые не справились с опасной инфекцией. 23 августа добавились еще четыре жертвы. Подробности о них - возраст, пол, сопутствующие заболевания, пока не сообщаются.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зафиксировано 144 погибших. К слову, из-за роста умерших Заполярье оказалось на шестом месте среди российских регионов по количеству смертей от коронавируса.

Всего в Мурманской области зафиксировано 12302 случая заражения COVID-19. Большая часть из них приходится на Мурманск - 6682 заболевших, и Белокаменку - 2310. Третье место у Североморска с результатом в 1030 ковидных пациентов. Тем не менее, многих удалось вылечить - 9633 человека выписали из больниц по выздоровлению.

Напомним: в Мурманске в онкодиспансере нашли коронавирус. Однако о вспышке речь не идет.

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