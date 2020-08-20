Экспедиция Северного флота сфотографировала новый остров в Арктике, который открыли школьники

Высадится на острове пока что невозможно. Фото: пресс-служба СФ

Одним островом в Арктике стало больше! Экспедиционный отряд Северного флота, действующий у побережья Северного острова архипелага Новая Земля, подтвердил открытие российскими школьниками нового острова в заливе Вилькицкого. Участникам экспедиции, в состав которой входят и представители Русского географического общества, удалось найти клочок земли во ледника и сфотографировать его. Однако из-за сложной ледовой обстановки высадиться там оказалось невозможно.

- По данным спутникового мониторинга, остров образовался 9 июля 2020 года из-за обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового участка суши — 410 на 200 метров, площадь — 5,6 гектаров, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Географическое открытие сделали восемь школьников проектной группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска под руководством кандидата технических наук, доцента Российского университета дружбы народов Алексея Кучейко.

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