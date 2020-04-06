Кругосветное плавание фрегата «Адмирал Горшков» вошло в Книгу рекордов Вооруженных сил России

6 Апр 2020 2020-04-06T14:33:33+03:00

За полгода судно Северного флота зашло в семь иностранных портов, прошло через все океаны и 16 морей

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Кругосветное путешествие отряда кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» попало в Книгу рекордов Вооруженных сил России и стало одним из главных достижений государственной военной организации в прошлом году. Где только не побывали североморцы за время своего путешествия по волнам!

- Фрегат «Адмирал Горшков» в сопровождении спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» с 26 февраля по 19 августа 2019 года впервые в современной истории выполнил задачи кругосветного похода, совершив заходы в 7 иностранных портов Азии, Африки и Южной Америки. Отряд прошёл через воды всех океанов, 16 морей, Суэцкого и Панамского каналов. За полгода североморцы прошли более 42 тысяч морских миль, приняли участие в учении ВМФ России «Океанский щит», а также ряде других практических учений и в Главном военно-морском параде, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Сейчас головной корабль совершает переход в Беломорскую военно-морскую базу, где на предприятиях судоремонта он пройдёт плановое обслуживание, обновив некоторые системы и механизмы, а в дальнейшем проведёт ряд испытаний в Белом море.

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