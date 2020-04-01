Экипаж барка «Крузенштерн» с мурманскими курсантами не будет выходить на берег в испанском порту из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T16:43:19+03:00

И "Крузенштерн" и "Седов" не пускают на борт иностранцев. Фото: пресс-центр МГТУ

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Еще в конце прошлого года курсанты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева отправились в кругосветное плавание на барке «Крузенштерн». Ребята преодолели на паруснике более четырех с половиной тысяч морских миль. Сейчас мореплаватели приближаются к берегам Испании, а именно в порт Лас-Пальмас. Но, к сожалению, злосчастный коронавирус не позволит северянам выйти на сушу и посмотреть на местные красоты.

- Заход барка в столицу Гран-Канарии запланирован на 1 апреля. Судно будет стоять на закрытом техническом терминале, где пополнит запасы топлива, еды и питьевой воды бесконтактным с людьми способом. Увольнений курсантов и экипажа на берег и посещения судна не будет, - сообщили в пресс-центре мурманского государственного технического университета.

Тем временем барк «Седов», который ходит по морским волнам с 8 декабря, на днях отчалил из порта Кейптаун. Пока он стоял в городе Южно-Африканской Республики, проход на учебное судно был запрещен.

- Учитывая ситуацию по коронавирусу, оргкомитетом кругосветного плавания было решено отменить «открытый борт» и судно закрыли для посещения местными жителями и гостями города, - отметили в Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота.

Сейчас «Седов» держит путь в Порт-Луи.

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