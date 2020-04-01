2020-04-01T16:43:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Экипаж барка «Крузенштерн» с мурманскими курсантами не будет выходить на берег в испанском порту из-за коронавируса

А парусник «Седов» из-за коронавируса закрыл борт для посещения жителей ЮАР
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
И "Крузенштерн" и "Седов" не пускают на борт иностранцев. Фото: пресс-центр МГТУИ "Крузенштерн" и "Седов" не пускают на борт иностранцев. Фото: пресс-центр МГТУ
Изменить размер текста:

Еще в конце прошлого года курсанты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева отправились в кругосветное плавание на барке «Крузенштерн». Ребята преодолели на паруснике более четырех с половиной тысяч морских миль. Сейчас мореплаватели приближаются к берегам Испании, а именно в порт Лас-Пальмас. Но, к сожалению, злосчастный коронавирус не позволит северянам выйти на сушу и посмотреть на местные красоты.

- Заход барка в столицу Гран-Канарии запланирован на 1 апреля. Судно будет стоять на закрытом техническом терминале, где пополнит запасы топлива, еды и питьевой воды бесконтактным с людьми способом. Увольнений курсантов и экипажа на берег и посещения судна не будет, - сообщили в пресс-центре мурманского государственного технического университета.

Тем временем барк «Седов», который ходит по морским волнам с 8 декабря, на днях отчалил из порта Кейптаун. Пока он стоял в городе Южно-Африканской Республики, проход на учебное судно был запрещен.

- Учитывая ситуацию по коронавирусу, оргкомитетом кругосветного плавания было решено отменить «открытый борт» и судно закрыли для посещения местными жителями и гостями города, - отметили в Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота.

Сейчас «Седов» держит путь в Порт-Луи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обязательный режим самоизоляции в Мурманской области: На «Яндекс.Картах» можно узнать, насколько ответственно жители Мурманска сидят дома. Режим самоизоляции в Мурманской области: хуже всего из российских городов дела обстоят в подмосковных Котельниках (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы преобразить Долину Уюта, власти региона жителей Мурманска просят ответить на 21 вопрос
В Мурманской области на хребте Муста-Тунтури завершилась суровая патриотическая экспедиция
120 водителей гоняли по Мурманску пьяными
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Ветклиники принимают только экстренных и неотложных хвостатых пациентов
В Мурманской области объявляют аукцион на добычу руды на Африкандском месторождении
Экипаж барка «Крузенштерн» с мурманскими курсантами не будет выходить на берег в испанском порту из-за коронавируса
Житель Мурманска заперся в автомобиле, чтобы его «ласточку» не забрали приставы
Житель Мурманска сделал смертельный переворот на Renault
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Из-за пандемии весенний призыв на Северном флоте перенесли на две недели
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Из аэропорта «Мурманск» отменили восемь рейсов в Москву и Санкт-Петербурга и обратно
Специальная разметка для магазинов в Мурманске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции
Родители мальчика из Мурманска со спинальной мышечной атрофией обратились к президенту
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Минздрав готовит койки для приема больных коронавирусом, в том числе и тяжелых
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: «Оснований для приостановления строек нет!»
19% жителей Мурманска хотели купить или покупали валюту в марте
Коронавирус в Мурманской области: спасатели присоединились к мировому флешмобу #StayHome
Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев о коронавирусе: все заболевшие в регионе легко переносят болезнь