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Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 20 августа 2020 года составило 133 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 20 августа 2020 года
Елена МолодцоваЕлена МолодцоваЕленаМолодцова
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Несмотря на все усилия врачей, статистика летальных исходов растет.

Несмотря на все усилия врачей, статистика летальных исходов растет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Увы, статистика летальных исходов от коронавируса продолжает неумолимо расти. Только с начала августа от опасной инфекции скончалось 52 человека. Что ж, у последнего лета есть все шансы побить скорбный рекорд июля.

По информации оперативного штаба Мурманской области, за последние сутки от COVID-19 умерли еще четыре человека. Подробности о погибших, пока не сообщаются. Таким образом, жертвами новой коронавирусной инфекции в Заполярье стали уже 133 человека.

В последнее время оперштаб с незавидной стабильностью ежедневно сообщает не менее чем о четырех умерших. Правда, при этом количество выявленных случаев ковида за сутки сокращается. Так, 20 августа инфекцией заразились 62 человека.

Всего коронавирус в Мурманской подхватили 12108 северян. К счастью, 9287 врачам удалось излечить от опасного недуга.

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Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости