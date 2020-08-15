В Мурманске продают волосы Викторя Цоя

Клочок волос музыканта продавец оценил в 200 рублей, но заметил, что цена договорная. Фото: avito.ru

«Перемен требуют наши сердца…». Эта легендарная песня, как и многие другие композиции Виктора Цоя, живы и сейчас, хотя с момента гибели музыканта прошло 30 лет. Однако поклонников его творчества за это время меньше точно не стало.

3 августа на известном сайте Avito появилось весьма любопытное объявление, способное заинтересовать настоящих фанатов легенды.

- Продаю клочок волос Виктора Цоя. Волосы достались мне по наследству от моей матери, а свою очередь их она получила от одной из подруг Цоя, с которой она на момент жизни певца вела переписку. Так же могу предоставить оригинальные письма. Цену обсудим, - гласит объявление, которое разместит житель Мурманска.

Кроме того, мурманчанин также продает редкие фотографии Виктора Цоя, которых нигде нет даже в электронном виде, включая оригинал его фото на документы. Правда, их он готов показать потенциальному покупателю при встрече.

- Само собой есть автограф, некоторые письма, значки. Сама коллекция находится в Санкт-Петербурге. Я на данный момент проживаю в Мурманске, - отмечает мужчина.

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