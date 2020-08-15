В Кировске рабочие поймали детеныша рыси

Малыш рыси слишком далеко отошел от своей мамы и получил опыт общения с людьми. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вот уже неделю рабочие на руднике в Кировске наблюдают за жизнью диких животных. Дело в том, что где-то недалеко промышленного объекта поселилась рысь со своими малышами.

Неделю назад машинист экскаватора наблюдал, как маленькие хищники пытались выбраться из карьера по насыпи, то и дело, срываясь вниз, но в итоге достигнув успеха.

А в этот раз рабочим удалось поймать одного неосторожного рысенка. Разумеется, не голыми руками, а в защитных перчатках.

Малыш яростно рычал и норовил укусить или достать лапой своего обидчика. Что ж, мужчины смогли внимательно рассмотреть, насколько даже в этом нежном возрасте мощные когти и зубы у рыси. Спустя пару минут рабочие отпустили малыша на свободу, а он не стал тратить время на месть коварным людям и бросился наутек.

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