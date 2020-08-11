В Кандалакше к местным жителям наведывается "ручная" лиса

Лисицы часто наведываются к людям. Фото: Татьяна Зайцева

Лисички (и речь сейчас не о грибах), всегда не прочь наведаться в гости к жителям Мурманской области, если у тех припасено что-нибудь вкусненькое. Особенно часто этих красавиц встречают на юге региона. Так, недавно жители Кандалакши угощали кошачьим кормом двух диких лисят. А теперь к северянам повадился рыжий зверь, который стал чуть ли не домашним - людей не боится и с радостью ест то, что ему предлагают.

- "Приходит, ложится к ногам и выпрашивает еду" - местные жители продолжают делиться фотографиями голодных лис, которые все чаще выходят к человеку за пропитанием, - отметили в паблике "Кандалакша вкурсе".

Как рассказали "КП" в Кандалакшском заповеднике, лисицы, приходя в населенные пункты за едой, от дикой природы не отдаляются, однако кормить их все равно не стоит.

- Лисы идут к человеку при нехватке пищи в лесу (мышевидных грызунов). Лисенку после такой "помощи людей", в отличие от взрослых животных, выжить в дикой природе будет сложно. Важно помнить, что нельзя кормить лисиц с рук, так как они разносят опасные болезни, - уточнили специалисты заповедника.

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