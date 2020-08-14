Погода в Мурманске и области 14 августа 2020 года: прохладно и дожди

Погода дарит пока что только прохладу. Фото: Олег ФИЛОНОК

Как говорится, у природы нет плохой погоды. Но летом хочется яркого солнышка и тепла, а не ходить все время с зонтиком и в куртке. Тем не менее, пока что жителям Мурманской области приходится довольствоваться прохладой.

- В ближайшие дни погодообразующим фактором в нашем регионе станет обширный циклон на севере Норвежского моря, в этот период ожидается преимущественно облачная с дождями погода.14 августа температура воздуха ночью +4+9, днем +12+17 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Зато уже 15 августа температура воздуха в Кольском крае прогреется до +20 градусов, что не может не радовать.

Напомним: на тушение лесных пожаров Мурманская область получит 30 миллионов рублей. Из-за погоды зеленые легкие региона этим летом горят чаще чем обычно.

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